فالفيردي يفكر بتكرار الفوز على ريال مدريد

أكد مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي أن فريقه بصدد “فرصة هائلة” غداً السبت، بملعب سانتياغو برنابيو، لتحقيق الانتصار على الغريم اللدود وتعميق جراحه.

واعتبر فالفيردي أن الدوري “لا يزال في الملعب وسيظل كذلك بغض النظر عن نتيجة مباراة السبت”، رغم اعترافه بصعوبة تكرار الفوز بثلاثية نظيفة على “الميرينغي” بملعبه بعد أيام معدودة.

وقال: “سنحاول تحقيق الانتصار، نريد أن نفوز، لأنه سيكون ضربة معنوية قوية وحرمان المنافس المباشر من نقاط مهمة، لكن الأمر سيكون صعباً”، في إشارة لإمكانية تكرار الفوز 3-0 على الريال في نصف نهائي كأس الملك.

وأضاف: “على أي حال نحن فريقان يقاتلان من أجل الفوز، ليس ثمة أي ضمانة يوم السبت بتحقيق الفوز بعد أن فعلنا ذلك بالفعل في الكأس”.

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وأقر فالفيردي بأن فريقه لم يكن جيداً في الشوط الأول من إياب نصف نهائي الكأس حيث اعترف “لم نغفل ذلك، كانوا يصلون إلى منطقتنا ونحن لا، كانت تنقصنا أشياء، فكرتنا هي أن نخلق مزيداً من الفرص، لأنه لم تسنح لنا الكثير منها، رغم أننا كنا حاسمين”.

وأوضح: “أحياناً تنفذ 25 تسديدة على المرمى ولا تدخل أي منها وحينها تعاني مشكلة، وإذا سددت 3 مرات وأحرزت 3 أهداف فأنت أيضاً بصدد مشكلة”.

ويسعى البرسا للاستفادة من فوزه الكبير 0-3 على الريال في إياب نصف نهائي الكأس، كي يكرر الفوز في الدوري على “الميرينغي” في الجولة 26 من الليغا التي يتصدرها بـ57 نقطة بفارق سبع نقاط عن أتلتيكو الوصيف وله 50 نقطة، وريال مدريد صاحب المركز الثالث بـ48 نقطة.