الدوري السعودي: السومة ينقذ الأهلي من كمين الاتحاد

حسم التعادل 1-1 مباراة “ديربي جدة” بين الأهلي والاتحاد التي جمعتهما اليوم الجمعة، في قمة مباريات الجولة 22 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة لقدم، التي شهدت أيضاً فوز الهلال على الفيصلي 2-1، وتعادل الرائد والقادسية 0-0.

وتقدم الاتحاد في الدقيقة 70 عن طريق مهاجمه البرازيلي روماريو دا سيلفا “رومارينيو”، لكن البديل السوري عمرو السومة عدل النتيجة للأهلي في الدقيقة 77 بهدف رائع.

النتيجة رفعت رصيد الأهلي إلى 37 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع الاتحاد رصيده إلى 16 نقطة، في المركز الرابع عشر.