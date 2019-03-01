الإسماعيلي يرتدي اللون "الأصفر" أمام قسنطينة الجزائري

تأكد ارتداء فريق الإسماعيلى قميصه الاصفر في لقائه أمام شباب قسنطينة الجزائرى مساء غد" السبت" بمدينة قسنطينة بدورى أبطال أفريقيا. أفريقيا. في الوقت الذى سيلعب فيه فريق قسطنطينة بقميصه الأخضر وذلك بعد الإجتماع الفني الذى عقد مساء اليوم الجمعة بأحد فنادق قسنطينة بالجزائر. ويأتي هذا اللقاء ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة بالبطولة الأفريقية التي يتصدرها مازيمبي الكونغولي ويتذيلها الإسماعيلى بنقطة واحدة.

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