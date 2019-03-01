إنبي يواجة أزمة قبل لقاء دجلة بسبب حراسة المرمى

يواجه الجهاز الفنى لإنبى بقيادة مأزقا قبل لقاء وادى دجلة الاثنين المقبل نظرا لغياب الحارس الأسسي للفريق لطرده في المصري الأخير ضمن الجولة 25 للدوري الممتاز. ضمن الجولة 25 للدوري الممتاز. والمشكلة التي تواجه على ماهر المدير الفني أن حارسي المرمى محمود جاد وعبد العزيز البلعوطى لم يشاركا مع فريقيهما منذ فترة طويلة. وعقد على ماهر جلسات نفسية للاعبيه بعد مباراة المصري للتأكيد على أهمية الفوز والنقاط الثلاثة في لقاء وادي دجلة.

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