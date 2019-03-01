راحة سلبية للاعبي جونة قبل لقاء الإسماعيلي

قرر الجهاز الفنى للجونة منح لاعبيه راحة سلبية حتى بعد غد " الأحد" قبل خوض لقاء الإسماعيلي في القاء المؤجل من الجولة الـ17 للدوري لقاء الإسماعيلي في القاء المؤجل من الجولة الـ17 للدوريالممتاز. كان فريق الجونة قد حقق فوزا مهما على بتروجت بهدف نظيف بالجولة 25 للدوري وصعد للمركز الثامن برصيد 29 نقطة .

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