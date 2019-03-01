لاعب ليفربول مرشح لجائزة أفضل لاعب في فبراير

تم ترشيح لاعب فريق ليفربول لجائزة أفضل لاعب في الدوري لشهر فبراير المقدمة من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا.
وشارك اللاعب فيرجيل فان ديك قلب دفاع ليفربول وصاحب القميص رقم 4 في جميع مباريات الدوري للريدز خلال هذا الشهر، مما ساعد الفريق على الاحتفاظ بمركزه في صدارةالترتيب والحفاظ على شباك الفريق نظيفة في ثلاث مباريات.
كما ساهم فان ديك نفسه في تسجيل هدفين، في نهاية المباراة السابقة التي انتهت بالفوز بنتيجة 5-0 على واتفورد.
ونجح محمد صلاح في الفوز بالجائزة لشهري يناير وديسمبر من هذا الموسم،
ويواجه قائد منتخب هولندا منافسة من ثلاثي مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو وإيميريك لابورتي ورحيم ستيرلينج بالإضافة إلى لاعب بيرنلي أشلي بارنز ولاعب خط وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا.
في وقت سابق من اليوم، تم ترشيح كل من فان ديك وماني لجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز.
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