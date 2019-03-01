عبد اللطيف منيع يتأهل إلى نهائى بطولة دان كلوف للمصارعة

تأهل عبد اللطيف منيع لاعب منتخب مصر للمصارعة إلى نهائي بطولة دان كاوف المقامة حاليًا فى بلغاريا عن منافسات وزن -130 كجم. بلغاريا عن منافسات وزن -130 كجم. جاء ذلك بعد فوزه على بطل بلغاريا بالأفضلية الفنية في المباراة التي جمعت بينهما اليوم وانتهت بنتيجة 5-5 بعد أن كان متاخرا بنتيجة 5-0 بعد الجولة الاولى.

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