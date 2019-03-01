دمنهور يستضيف فاركو في لقاء صعب بدوري القسم الثاني

يستعد الفريق الأول بنادي ألعاب دمنهور بقيادة هاني العقبي للقائه القادم مع فريق فاركو ضمن منافسات الأسبوع الـ 21 من دوري القسم الثاني مجموعة بحري ، في لقاء صعب وهام لكلا الفريقين حيث يمثل الفوز أهمية خاصة لكل فريق ، نظراً لحساسية

ووضع كليهما في المجموعة.

يدخل فريق دمنهور اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 35 نقطة ، يسعي للفوز خاصة أن المباراة علي ملعبه وأمام جماهيره ويريد مواصلة الزحف نحو الصدارة التي تنازل عنها

لصالح طنطا والمنصورة في الجولتين السابقتين.

بينما يدخل فاركو بقيادة عبدالناصر محمد المباراة وهو في موقف لا يحسد عليه، بعد أن صادفه سؤ حظ كبير في المباريات السابقة وأصبح الفريق في مركز لا يليق بإمكانياته المادية أو الفنية ، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 23 نقطه بفارق أربع نقاط عن كفر الشيخ أبرز المهددين بالهبوط.