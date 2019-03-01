تأهلت شيماء أبو اليزيد لاعبه منتخب مصر للكاراتيه إلى نهائى بطولة دورى الدرجة الأولى العالمي للكاراتيه المقامة حاليًا فى النمسا عن الأولى العالمي للكاراتيه المقامة حاليًا فى النمسا عنمنافسات وزن +68 كجم. وجاء تأهل شيماء إلى النهائي بعد فوزها على بطلات مونتنيجرو, تركيا, اليابان , سلوفاكيا وصربيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيماء أبو اليزيد تتأهل إلى نهائى الدوري العالمي للكاراتيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.