تعرف علي قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الليجا

أعلن الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة قائمة فريقه، التي يخوض بها لقاء ريال مدريد مساء غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوريالإسباني "الليجا".
وشهدت القائمة عودة موريلو، واستبعد فالفيردي ستة لاعبين وهم ثنائي الدفاع توديبو فيرمايلين ولاعب الوسط رافينيا وبواتينج وسامبر
وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد كالتالي:
في حراسة المرمي: تير شتيجن، سيلسين
خط الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، ألبا، روبيرتو، أومتيتي، موريلو
خط الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، آرثر، ألينا، فيدال
خط الهجوم: ميسي، سواريز، ديمبلي، مالكوم، كوتينيو
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