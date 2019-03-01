إيسكو يزين قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة

أعلن الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد، عن قائمة فريقه التي يخوض بها مساء غدًا السبت، مباراتة أمام نظيرة التقليدي برشلونة، على معلب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السادسةوالعشرين من الدوري الإسباني "الليجا".
وشهدت القائمة عودة إيسكو وماريانو دياز وفابيخو واستبعد المدرب الإرجنتيني يورنتي للإصابة وإبراهيم دياز وأودريوزولا بقرار فني وناتشو
وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة كالتالي:
في حراسة المرمي: كورتوا، نافاس، لوكا زيدان
في خط الدفاع: كارفاخال، فابيخو، راموس، فاران، مارسيلو، ريجليون
في خط الوسط: سيبايوس، فالفيردي، أسينسيو، كروس، مودريتش، كاسيميرو، إيسكو
في خط الهجوم: بنزيما، بيل، فاسكويز، فينسيوس جونيور، ماريانو دياز.
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