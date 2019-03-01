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إيسكو يزين قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة

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أعلن الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد، عن قائمة فريقه التي يخوض بها مساء غدًا السبت، مباراتة أمام نظيرة التقليدي ، على معلب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السادسة

والعشرين من "الليجا".

 

وشهدت القائمة عودة إيسكو وماريانو دياز وفابيخو واستبعد المدرب الإرجنتيني يورنتي للإصابة وإبراهيم دياز وأودريوزولا بقرار فني وناتشو

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للإيقاف.

 

وجاءت قائمة لمواجهة برشلونة كالتالي:

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في حراسة المرمي: كورتوا، نافاس، لوكا زيدان

في خط الدفاع: كارفاخال، فابيخو، راموس، فاران، مارسيلو، ريجليون

في خط الوسط: سيبايوس، فالفيردي، أسينسيو، كروس، مودريتش، كاسيميرو، إيسكو

في خط الهجوم: بنزيما، بيل، فاسكويز، فينسيوس جونيور، ماريانو دياز.

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