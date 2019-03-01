رياضة | 4 مباريات مرتقبة لميلان في مارس.. تعرف عليهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 مباريات مرتقبة لميلان في مارس.. تعرف عليهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم ميلان آداءا مميزاً في الدور الثاني من الدوري الإيطالي هذا الموسم بعد أن قدم مستوى مخيبا لآمال جماهيره في الدور الأول تحديدًا بعد التعاقد مع كريستوف بيونتك من جنوى الذي ساهم في تحسين نتائج الفريق مما قاده للمركز الرابع في الدوري برصيد 45 نقطة بفارق نقطتين عن غريمه إنتر ميلان صاحب المركز الثالث والمؤهل لدوري أبطال أوروبا.

تنتظر ميلان 4 مباريات مثيرة في الدوري في مارس الجاري أبرزها ديربي ديلا مادونينا أمام إنتر ميلان.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي مباريات ميلان في مارس:-

* الدوري :

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- السبت 2 مارس 2019 : ميلان وساسولو الساعة 7 مساءً

- السبت 9 مارس 2019 : كييفو فيرونا وميلان الساعة 9 ونصف مساءً

- الأحد 17 مارس 2019 : ميلان وإنتر ميلان الساعة 9 ونصف مساءً

- الأحد 31 مارس 2019 : سامبدوريا وميلان