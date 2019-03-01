رياضة | 5 مباريات ليوفنتوس في مارس.. أبرزها أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مباريات ليوفنتوس في مارس.. أبرزها أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم يوفنتوس مستواه المعتاد في الدوري كل موسم الذي يتصدره حتى الآن برصيد 69 نقطة بفارق 13 نقطة عن نابولي صاحب المركز الثاني. تنتظر السيدة العجوز عدد من المباريات المثيرة في شهر مارس، أبرزها مواجهة نابولي في الدوري.

أما المواجهة الثانية والأصعب ستكون أمام أتلتيكو مدريد في مباراة العودة في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الروخيبلانكوس بهدفين نظيفين.

ويستعرض الخليج 365 الرياضي مباريات السيدة العجوز في شهر مارس:-

* الدوري :

- الأحد 3 مارس 2019 : نابولي ويوفنتوس الساعة 9 ونصف مساءً

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- الجمعه 8 مارس 2019 : يوفنتوس وأودينيزي الساعة 9 ونصف مساءً

- الأحد 17 مارس 2019 : جنوى ويوفنتوس الساعة 1 ونصف ظهراً

- الأحد 31 مارس 2019 : يوفنتوس وإمبولي

* دوري أبطال أوروبا :

- الثلاثاء 12 مارس 2019 : يوفنتوس وأتلتيكو مدريد الساعة 10 مساءً