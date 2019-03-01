رياضة | هل يواصل "حمد الله" تألقه مع النصر ويسجل في الآسيوية ؟

واصل النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله لاعب فريق النصر السعودي تألقه اللافت مع العالمي، في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقاد عبدالرزاق حمد الله النصر للفوز على الشباب بالأمس، بعدما سجل هدف اللقاء الوحيد من كرة رأسية مميزة، ليمنح العالمي ثلاث نقاط غالية.

ورفع حمد الله رصيده إلى 15 هدفًا في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان ، ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين، خلف المتصدر التعاوني لياندر تاوامبا برصيد 18 هدفًا، والهلالي بافيتيمبي جوميز صاحب الـ17 هدفًا.

وبات حمد الله صاحب أطول سلسلة تسجيل للاعب في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم، بعدما نجح في التسجيل خلال الـ5 مباريات الأخيرة، وكان آخرها هدفه في مباراة النصر والشباب.

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ولم يقتصر تألق حمد الله على كأس الدوري فقط، بل نجح النجم المغربي في خطف الأنظار إليه في كأس الملك سلمان، وقاد النصر إلى منافسات الدور ربع النهائي.