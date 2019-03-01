رياضة | الأهلي يجهز الحارس الثالث لمباراة بتروجيت .. تعرف على السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يجهز الحارس الثالث لمباراة بتروجيت .. تعرف على السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتجهيز علي لطفي حارس مرمى الفريق الأحمر للاعتماد عليه في مباراة الفريق المقبلة أمام بتروجت، تحسبا لمعاودة الإصابة للحارس الأساسي محمد الشناوي.

ويخشى الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي من تجدد إصابة الشناوي، بإجهاد في العضلة الضامة، والتي غاب على إثرها عن مواجهة الجونة الماضية.

وطلب لاسارتي من طارق سليمان مدرب حراس الفريق الأحمر تجهيز لطفي تحسبا لأي ظرف طارئ بخصوص الشناوي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء يوم الاثنين المقبل على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

الأهلي يفقد السولية أمام بتروجت

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تأكد غياب عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام بتروجت، بالدوري العام بسبب الإصابة.

واشتكى السولية من ألام في العضلة الأمامية أمس، حيث باتت فرص لحاقه بمواجهة بتروجت شبه مستحيلة.

وأكد الجهاز الطبي للنادي الأهلي، أن السولية يحتاج للراحة لمدة 10 أيام على أن يعود للحاق بمعسكر المنتخب الوطني، استعدادًا للتصفيات الإفريقية.

وغاب السولية عن مران فريقه الجماعي صباح اليوم الجمعة، والذي أقيم على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء يوم الإثنين المقبل على ملعب بتروسبورت في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



