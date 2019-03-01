رياضة | صفقة تبادلية ضخمة بين مانشستر سيتي ويوفنتوس.. محرز ضمنها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية ضخمة بين مانشستر سيتي ويوفنتوس.. محرز ضمنها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية بأن يوفنتوس الإيطالي يسعى لضم الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وانضم محرز لصفوف السيتيزنز الصيف الماضي قادما من ليستر سيتي مقابل 70 مليون يورو.

وشارك محرز هذا الموسم في 36 مباراة مع مانشستر سيتي في جميع المسابقات كأساسي أو بديل محرزا خلالها 10 أهداف وصنع مثلها.

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وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية بأن اللاعب البالغ 28 عاما لم يلعب أساسيا مع كتيبة الإسباني بيب جوارديولا إلا في 11 مباراة فقط في الدوري بالموسم الجاري.

وأن جوارديولا اضطر للاعتذار إلى محرو بسبب قلة مشاركاته، حيث قال في تصريحات صحفية :"إنه رجل ونحن سعداء به لكن للأسف أنا لست لطيفا معه، في الحقيقة لا أستطيع أن أمنحه الدقائق التي يستحقها".

وأكدت الصحيفة البريطانية أن إدارة اليوفي تخطط لإدخال البرازيلي دوجلاس كوستا كجزء من صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي للحصول على خدمات محرز الذي يمتد عقده مع السيتي حتى صيف 2023 عندما يفتح الميركاتو أبوابه من جديد في الصيف القادم.