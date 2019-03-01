رياضة | مدرب توتنهام: لست متفاجئ من تصرف كين أمام تشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب توتنهام: لست متفاجئ من تصرف كين أمام تشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن إن كان متفاجئ من تصرف هاري كين أمام تشيلسي.
وقال بوتشيتينو خلال مؤتمر صحفي: "إنه لاعب يهتم بالنادي والفريق والنتيجة ومن الطبيعي أن يتصرف كهذا التصرف".
وأضاف: "لقد خسرتم مرتين منذ عودة هاري كين، قد يقول الناس إن عودته قد أزعج توازن الفريق، ماذا تقول عن ذلك؟ هذا يجعلني أضحك، إنه أمر لا يصدق، هاري كين من افضل المهاجمين بالعالم، خسرنا بسبب تفاصيل صغيرة ولكن هاري كين من افضل اللاعبين وهذا أمر لا يمكننا الاختلاف عليه".
وواصل: "لماذا كنت مهتمًا بهيون مين سون وتريد التوقيع معه، وما أكثر شيء اسعدك بتطوره؟ انتم تعرفون جيدًا انني حاولت التعاقد معه عندما كنت في ساوثهامبتون، لقد فضل الانتقال إلى ليفركوزن بدلًا من ساوثهامبتون، إنه يتطور ويقوم بعمل كبير، اعرف جيدًا امكانياته".
وتابع: "لقد كنتم قريبين جدًا منه في ساوثهامبتون ؟ كنا قريبين جداً، لكن في النهاية كان صغيراً جداً وكانت عائلته تفضل البقاء في ألمانيا، وكان يفضل الانتقال إلى باير ليفركوزن بدلاً من ساوثامبتون، لكننا كنا قريبين جدا".
واختتم: "ما الأمر الذي تعتقد أنه أمر عادل في عقوبتك ؟ هل تعتقد أنه عادل؟ على ماذا ؟ لقد كانت محادثة، أليس كذلك ؟ ربما كانت محادثة قريبة ولكنها كانت محادثة، سأقبل العقوبة مهما كانت".