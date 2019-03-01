رياضة | مدرب توتنهام: لست متفاجئ من تصرف كين أمام تشيلسي

وواصل: "لماذا كنت مهتمًا بهيون مين سون وتريد التوقيع معه، وما أكثر شيء اسعدك بتطوره؟ انتم تعرفون جيدًا انني حاولت التعاقد معه عندما كنت في ساوثهامبتون، لقد فضل الانتقال إلى ليفركوزن بدلًا من ساوثهامبتون، إنه يتطور ويقوم بعمل كبير، اعرف جيدًا امكانياته".

وتابع: "لقد كنتم قريبين جدًا منه في ساوثهامبتون ؟ كنا قريبين جداً، لكن في النهاية كان صغيراً جداً وكانت عائلته تفضل البقاء في ألمانيا، وكان يفضل الانتقال إلى باير ليفركوزن بدلاً من ساوثامبتون، لكننا كنا قريبين جدا".

واختتم: "ما الأمر الذي تعتقد أنه أمر عادل في عقوبتك ؟ هل تعتقد أنه عادل؟ على ماذا ؟ لقد كانت محادثة، أليس كذلك ؟ ربما كانت محادثة قريبة ولكنها كانت محادثة، سأقبل العقوبة مهما كانت".