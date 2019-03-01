رياضة | أنباء سارة من مران ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أنباء سارة من مران ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الفرنسي رافائيل فاران مدافع ريال مدريد الاسباني في تدريبات فريقه بشكل طبيعي، بعدما عانى من إصابة في الركبة خلال لقاء كلاسيكو الكأس الأربعاء الماضي.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن كل الأمور تشير إلى جاهزية فاران، وإمكانية سولاري الاعتماد عليه غدًا،في مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة خاصًة وأن ناتشو لن يشارك بسبب الإيقاف.

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وشارك المدافع الفرنسي، مرتديا ضمادة على ركبته اليسرى، وتمكن من استكمال المران كاملًا.

وشهد مران الميرنجي غائب وحيد وهو ماركوس يورينتي.

ويلتقي ريال مدريد مع غريمه برشلونة غدًا السبت ضمن منافسات الدوري الاسباني "الليجا".