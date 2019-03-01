رياضة | مدرب شباب قسنطينة واثق من تجاوز الإسماعيلي: سيلعبون من أجل الفوز فقط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب شباب قسنطينة واثق من تجاوز الإسماعيلي: سيلعبون من أجل الفوز فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفرنسى دينيس لافانى المدير الفنى لشباب قسنطينة الجزائرى، ثقته فى لاعبيه لتجاوز عقبة الإسماعيلى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء الجمعه فى حضور وليد بن شريفه قائد الفريق الجزائرى.

ويحل الدراويش ضيفًا على النادى القسنطينى مساء غدًا السبت فى إطار الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وتابع أن الدراويش ليس لديه ما يخسره فلذلك سيلعب من أجل الفوز سعيًا للمنافسة على الصعود إلى الدور التالى.

وأضاف أنه طالب لاعبيه بضرورة حسم بطاقة التأهل للحصول على قسط من الراحة قبل باقى منافسات البطولة الأفريقية.

وعلى الجانب الآخر قال قائد الفريق الجزائرى، أنه بالطبع مواجهة الدراويش صعبة للغايه وهناك استعداد جيد للفريق المصرى من أجل إنهاء الصعود عن المجموعة الثالثة مبكرًا.

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شباب قسنطينة يعلن موعد طرح تذاكر مباراته أمام الإسماعيلي

أعلن سليم العايب المتحدث الرسمى باسم شباب قسنطينة الجزائرى، موعد طرح تذاكر مباراة فريقه ضد الإسماعيلى.

ويحل الدراويش ضيفًا على النادى القسنطينى مساء غد السبت فى إطار الجولة الرابعة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

حيث ستقوم إدارة النادى بطرحها غدًا السبت بداية من الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة حتى موعد اللقاء.

وحدد مجلس إدارة الشباب، ثمن التذكرة الواحدة بـ 300 دينار جزائرى.

ويسعى الفريق الأصفر لتحقيق نتيجة إيجابية بالجزائر، للحفاظ على حظوظه فى التأهل من المجموعة الثالثة بالبطولة الأفريقية.