رياضة | هدف وحيد يفصل عمر السومة عن رقم قياسي في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدف وحيد يفصل عمر السومة عن رقم قياسي في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل الأهلي مع الاتحاد، بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين في ديربي جدة، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ونجح عمر السومة في تسجيل هدف التعادل للأهلي في شباك الاتحاد في الدقيقة 78، وبعد دخوله فقط ب15 دقيقة في الشوط الثاني من اللقاء.

و‏سجل السومة 99 هدفاً في 101 مباراة لعبها في دوري المحترفين السعودي مع النادي الأهلي.

وينتظر اللاعب السوري رقما قياسيا، حيث إذا سجل خلال 44 مبارة قادمة هدف وحيد، فسيصبح أسرع لاعب يسجل 100 هدف في تاريخ المنافسة.