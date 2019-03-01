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رياضة | مدرب توتنهام يشعر بقلق شديد

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تحدث ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبير عن الثنائي هاري وينكس ويان فيرتونخن، مشيرًا لأنه لا يعلم شئ عن مدى جاهزيتهم وأنهم بحاجة إلى تقييم حالتهم.

وبسؤواله .. متى تعتقد أن ديلي الي و داير سيعودان ؟ أجاب بوتشيتينو: "لا اعلم، نحن نركز على مباراة الغد، بعد مباراة الغد سنقيم حالتهم".

وأضاف: "هل تعتقد أن سباق اللقب بالنسبة لتوتنهام انتهى ؟ بالطبع ، المنافسة على اللقب بعد خسارة بيرنلي وتشيلسي يكاد يكون مستحيلًا ، اذا كنا نريد اللقب فعلينا الفوز بجميع المباريات ومنافسيننا يخسرون بعض المباريات".

وواصل: "الامر يتعلق بالمراكز الاربع الاولى ، هل ستحتفظ بالمركز الثالث؟ أعتقد أن الشعور غريب بعض الشيء ، الفارق بيننا وبين ارسنال هو 4 نقاط ، ارسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد تحتنا بجدول الترتيب، نشعر بخيبة أمل بسبب النتائج الذي حققناها في اخر مباراتين، الان نحتاج للاستمرار".

واستطرد: "بالطبع نحتاج للثقة والاستمرارية بالفوز، اعتقد يوم السبت يمكننا تقديم عمل جيد".

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