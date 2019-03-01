رياضة | مدرب توتنهام يشعر بقلق شديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب توتنهام يشعر بقلق شديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وبسؤواله .. متى تعتقد أن ديلي الي و داير سيعودان ؟ أجاب بوتشيتينو: "لا اعلم، نحن نركز على مباراة الغد، بعد مباراة الغد سنقيم حالتهم".
وأضاف: "هل تعتقد أن سباق اللقب بالنسبة لتوتنهام انتهى ؟ بالطبع ، المنافسة على اللقب بعد خسارة بيرنلي وتشيلسي يكاد يكون مستحيلًا ، اذا كنا نريد اللقب فعلينا الفوز بجميع المباريات ومنافسيننا يخسرون بعض المباريات".
وواصل: "الامر يتعلق بالمراكز الاربع الاولى ، هل ستحتفظ بالمركز الثالث؟ أعتقد أن الشعور غريب بعض الشيء ، الفارق بيننا وبين ارسنال هو 4 نقاط ، ارسنال وتشيلسي ومانشستر يونايتد تحتنا بجدول الترتيب، نشعر بخيبة أمل بسبب النتائج الذي حققناها في اخر مباراتين، الان نحتاج للاستمرار".
واستطرد: "بالطبع نحتاج للثقة والاستمرارية بالفوز، اعتقد يوم السبت يمكننا تقديم عمل جيد".