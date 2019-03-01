رياضة | مدرب توتنهام يشعر بقلق شديد

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تحدث ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبير عن الثنائي هاري وينكس ويان فيرتونخن، مشيرًا لأنه لا يعلم شئ عن مدى جاهزيتهم وأنهم بحاجة إلى تقييم حالتهم.

وبسؤواله .. متى تعتقد أن ديلي الي و داير سيعودان ؟ أجاب بوتشيتينو: "لا اعلم، نحن نركز على مباراة الغد، بعد مباراة الغد سنقيم حالتهم".