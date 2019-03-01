رياضة | مهاجم بيراميدز يتغنى بـ "السومة" بعد هدفه العالمي في شباك الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم بيراميدز يتغنى بـ "السومة" بعد هدفه العالمي في شباك الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص اللاعب السوري عمر خربين مهاجم نادي بيراميدز، على توجيه رسالة إلى مواطنه عمر السومة، بعد تسجيله لهدف عالمي في شباك نادي الاتحاد، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم.

وكتب خربين على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر : " لا ينتقدك الا جاهل، ولا ينتقص منك الا ناقص، والكبير دائماً يبقى كبير".

وتابع : "دائما كل ما أحتاجك ‎الاهلي وجدك لأنك باختصار الاسطوره ‎عمر السومة".

وتعادل النادي الأهلي، ضد نظيره فريق الاتحاد، بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين في ديربي جدة، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.