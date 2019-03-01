رياضة | بيلا يستضيف دكرنس وبدواى يواجه الحرية بالترقى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيلا يستضيف دكرنس وبدواى يواجه الحرية بالترقى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بفتتح غدا السبت مباريات الجولة الأولى بدورى الترقى للممتاز ب وتحديدا المجموعة الثالثة حيث تقام مباراتين بينما سيغيب عن هذه الجولة فريق مياه البحيرة "باى" .

المباراة الأولى المرتقبة تجمع بين بيلا صاحب الأرض والجمهور بقيادة عبداللطيف الدوماني والذى تأهل بتصدره للمجموعة الثانية عشر بدورى القسم الثالث والذى يستضيف دكرنس الضيف الثقيل وصاحب الصدارة بالمجموعة العاشرة والذى يتولى قيادته فنيا مصطفى مرعى .

المباراة الثانية تجمع بين فريقى الحرية صاحب الضيافة بقيادة محمد سليمان وبطل المجموعة الرابعة عشرة والذى يستقبل الفريق الطامح لكتابة مجد جديد بعدما تأهل لدورة الترقى بطلا للمجموعة الحادية عشرة فريق شبان بدواى بقيادة محمد المحالى .

جدير بالذكر أن دورة الترقى يشارك فيها ١٤ فريق تم تقسيمها لثلاث مجموعات تضم كل منها ٥ فرق بخلاف المجموعة الأولى والتى تضم ٤ فرق فقط فى دورى من دورين يتأهل من خلالها فريقين أصحاب الصدارة لدورى القسم الثاني الموسم المقبل .