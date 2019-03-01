رياضة | جماهير ريال مدريد تُهاجم اللاعبين قبل مواجهة الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير ريال مدريد تُهاجم اللاعبين قبل مواجهة الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وسائل إعلام إسبانية عن وجود حالة من الغضب والتعصب من جماهير ريال مدريد أثناء خروج لاعبي الفريق من مركز تدريبات النادي الملكي فالديبيباس اليوم الجمعة، حيث اختتم الملكي تحضيراته لمواجهة برشلونة غداً في كلاسيكو الدوري على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ونقلت كاميرات شبكة "سبورتس فور" الإسبانية غضب الجمهور المدريدي الشديد تجاه اللاعبين بعد خسارة كلاسيكو الكأس الأربعاء الماضي في لقاء العودة في الدور قبل النهائي لكأس الملك بثلاثية نظيفة وتوديع البطولة.

وأفادت الشبكة الإسبانية بأن عدد كبير من جمهور الريال تجمع وانتظر خروج اللاعبين ليحاول البعض إيقاف بعض سيارات اللاعبين دون أن ينجح، وحاول قطاع آخر من الجمهور الحصول على توقيعات اللاعبين لكن نجوم الريال لم يهتموا مما جعل حدة التوتر تزداد ضد لاعبين مثل جاريث بيل. كما وجه عدد من مشجعي الملكي عبارات مهينة وشتائم بحق لاعبي الريال أثناء خروجهم من مقر التدريبات قبل حوالي 24 ساعة من خوض الكلاسيكو.