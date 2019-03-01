رياضة | راكيتيتش: برشلونة الأفضل.. ولا أتمنى التوفيق لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راكيتيتش: برشلونة الأفضل.. ولا أتمنى التوفيق لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار الكرواتي إيفان راكيتتش، نجم وسط فريق برشلونة الإسباني، إلى أن فريقه يريد أن يثبت للعالم بأنه الفريق الأفضل.

وقال راكيتتش في تصريحات صحفية: "علاقتي مع لوكا مودريتش جيدة و دائماً اتمنى له الأفضل، له شخصياً وليس لفريقه "يضحك".

وأضاف: "ينتابني شعور رائع بعد تسجيلي لأي هدف، ولكن الهدف الأسمى هو فوز الفريق والمساعدة في تحقيق ذلك".

واختتم: "نحن نعلم أن الجميع ينتظر مباراة كلاسيكو كبيرة عوضاً عن الأهداف، ولكن هدفنا هو الذهاب الى البرنابيو ونقول ها نحن هنا ونخطف الفوز".