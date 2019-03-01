رياضة | برشلونة يقترب من ضم موهبة سرقسطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يقترب من ضم موهبة سرقسطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي برشلونة الإسباني، تركيزه على تدعيم صفوف الفريق الكتالوني، بالتعاقد مع لاعب مميز في مركز خط الهجوم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" المدريدية، فإن البارسا يتابع عن قرب موهبة فريق ريال سرقسطة، المهاجم الشاب سورو، والذي يبلغ من العمر 19 سنة.

الجدير بالذكر ان كلاً من رامون بلانيس وإيريك أبيدال، مسؤولي التعاقدات بالبارسا، قاموا بمتابعة اللاعب في أكثر من 5 مباريات وقد أعربوا عن إعجابهم به.