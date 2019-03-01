شكرا لقرائتكم خبر عن قوة ضاربة في قائمة برشلونة لمباراة ريال مدريد والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة فريق نادي ريال مدريد يوم غداً السبت لحساب مباريات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي :-

تيرشتيجن ، سيلسين ، سيميدو ، بيكيه ، راكيتيتش ، سيرجيو بوسكيتس ، كوتينيو ، أرثر ، سواريز ، ميسي ، ديمبلي ، مالكوم ، لينجليت ، موريلو ، البا ، روبيرتو ، الينا ، فيدال ، اومتيتي

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وكان برشلونة قد حسم كلاسيكو الكأس يوم الأربعاء الماضي ونجح في العبور إلى نهائي بطولته المفضلة بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل لا شيء وقعهم لويس سواريز هدفين ورفائيل فاران بالخطأ في مرمى فريقه.

ويرغب فالفيردي ورفاقه في تحقيق الفوز بمباراة الغد وذلك من أجل التقدم أكثر في سبيل الحفاظ على لقب الدوري بعد نجاحهم في حسم نصف نهائي الكأس للإقتراب أكثر من الثلاثية المحلية.

في الوقت الذي يرغب فيه سولاري أن يخرج لاعبيه من الحالة المعنوية السيئة التي خلفتها الخسارة الماضية بثلاثية خاصةً وأن خسارة مباراة الغد يعني خسارة الدوري بنسبة كبيرة.