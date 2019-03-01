انت الان تتابع فالفيريدي: من الصعب أن يكرر برشلونة الفوز على الريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠١ مارس ٢٠١٩ - ٠٨:٥٨ م

اعترف إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني بصعوبة تكرار الفوز على غريمه التقليدي ريال مدريد بثلاثية دون رد، حين يلتقيان، غدا السبت، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني. وتحدث فالفيردي خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، قائلاً: "سنخوض المباراة من أجل حصد النقاط عكس مواجهة الكأس، من الصعب للغاية تكرار الفوز على الريال بذات النتيجة". وأضاف: "نبحث عن الانتصار لأن سباق الليجا يتطلب ذلك، كما أن الفوز سيحرم منافسنا المباشر من النقاط".

ويخطط إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة الإسباني، للقيام بتغييرات في تشكيلة الفريق لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو يوم السبت بملعب "سانتياجو برنابيو" في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني، حيث ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنه على الرغم من فوز برشلونة على ريال مدريد، إلا أن فالفيردي بصدد إجراء تغيرين في تشكيلة

ويخطط إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة الإسباني، للقيام بتغييرات في تشكيلة الفريق لمواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو يوم السبت بملعب "سانتياجو برنابيو" في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني، حيث ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنه على الرغم من فوز برشلونة على ريال مدريد، إلا أن فالفيردي بصدد إجراء تغيرين في تشكيلة النادي الكتالوني.

وأشارت الصحيفة إلى أن فالفيردي استقر على الدفع بالمدافع الفرنسي صامويل أومتيتي بدلا من كليمنت لنجليه، وأيضا البرازيلي آرثر ميلو.

وكان البارسا أسقط غريمه في عقر داره بثلاثية دون مقابل، الأربعاء الماضي، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ليتأهل للمباراة النهائية بفوزه في مجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

ويدخل برشلونة المباراة على رأس جدول ترتيب الليجا برصيد 57 نقطة، متقدما بفارق 9 نقاط عن ريال مدريد، صاحب المركز الثالث.

