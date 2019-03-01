انت الان تتابع «محمد إبراهيم» الموهوب الذي توهج وسقط بسرعة الصاروخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يحتفل محمد إبراهيم نجم القلعة البيضاء، اليوم بعيد ميلاده السابع والعشرين، حيث إنه من مواليد 1 مارس 1992، فهو من مواليد مركز «أبو المطامير» في محافظة البحيرة.

توقع له الجميع أن يصبح ذا شأن في عالم الساحرة المستديرة، لكن سرعان ما تراجعت الآمال والطموحات التي تكسرت سريعا على صخرة الرعونة و"الإصابات"، لا يوجد اثنان يختلفان على موهبته المميزة، لكنه كعادة لاعبين موهوبين في كرة القدم المصرية، لم يضع كل تركيزه لها، وشغل نفسه بأمور أخرى عرقلت مسيرته اقتناع السويسري كريستيان جروس بقدراته ومهارته لكن المرحلة الحالية لم تساعده على العودة والبزوغ مرة أخرى. يحتفل محمد إبراهيم نجم القلعة البيضاء، اليوم بعيد ميلاده السابع والعشرين، فهو من مواليد 1 مارس 1992، مركز «أبو المطامير» بمحافظة البحيرة.

النشأة بدأ مسيرته في نادي «كروم جناكليس» بمحافظة البحيرة، وبسبب مهاراته العالية وتسديداته الصاروخية شهد له الكثيرون بأنه سيكون لاعبًا فذًا، انضم إلى ناشئي نادي الزمالك، وتم تصعيده للفريق الأول (تحت السن) عام 2009، تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للأبيض في ذلك الوقت، الذي وضع آماله وطموحاته

النشأة

بدأ مسيرته في نادي «كروم جناكليس» بمحافظة البحيرة، وبسبب مهاراته العالية وتسديداته الصاروخية شهد له الكثيرون بأنه سيكون لاعبًا فذًا، انضم إلى ناشئي نادي الزمالك، وتم تصعيده للفريق الأول (تحت السن) عام 2009، تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للأبيض في ذلك الوقت، الذي وضع آماله وطموحاته على ذلك الشاب الماهر الذي خطف أنظار عشاق الفارس الأبيض.

ونجح «هيما» في حجز مكان ثابت في تشكيل نادي الزمالك الأساسي، وأحرز العديد من الأهداف الجميلة والرائعة مع الفريق أجملها هدفه في مرمى أمير عبد الحميد حارس مرمى المصري وقتها، وفي عام 2013 أحرز في الدور الأول من الدوري 3 أهداف رائعة، وصنع أكثر من 5 أهداف لزملائه، وأدى أداءً رائعًا ومميزًا، ما نتج عنه انضمامه لصفوف المنتخب المصري.

وواصل إبراهيم تقديم عروضه الرائعة، وأدى أداءً جيدًا في مباراة سوازيلاند الودية، وأحرز هدفين رائعين، وهي المباراة التي فاز فيها المنتخب المصري بعشرة أهداف للا شيء.

كأس العالم تحت 20 عامًا، نسخة 2011 في كولومبيا، الذي شارك فيه الفراعنة بقيادة ضياء السيد كان استمرارًا لمسلسل تألق محمد إبراهيم، الذي أحرز ثلاثة أهداف في مرمى منتخب النمسا، ليصبح اللاعب المصري والإفريقي الأول الذي يحقق هذا الإنجاز.

وتحدثت الصحف العالمية عن مهارات محمد إبراهيم، وأكدت أن مونديال الشباب قد يشهد مولد نجم كبير في الأيام المُقبلة، لكن نظرة الصحف كانت غير دقيقة لأن سرعان ما تراجعت موهبته.

عقب عودة محمد إبراهيم من كأس العالم، وتألقه تحول اللاعب تمامًا، وأصبح شخصًا آخر، تحول من لاعب فقط يلعب كرة القدم من أجل المتعة للاعب غير مسؤول، وبدأ مسلسل أزماته بادعائه أن حلم حياته هو الاحتراف، وأن مسؤولي الزمالك يريدون هدم طموحه، وعدم منحه فرصة خوض تجربة احترافية في أوروبا.

وبعد شد وجذب رحل محمد إبراهيم إلى نادي مارتيمو البرتغالي، وفجأة رحل عن النادي دون إبداء أسباب واضحة، حيث أعلن أن سبب هربه خوفًا من الفشل مع الفريق.

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وأكد كارلوس بيريرا، رئيس النادي البرتغالي، وقتها أن محمد إبراهيم سلوكه بدأ فى التغير منذ جلوسه على المقاهي مع أصدقائه، وأكد أن اللاعب انقطع عن حضور التدريبات، بدون أي أسباب.

عقب العودة من نادي مارتيمو البرتغالي، بعد تجربة احتراف فاشلة بكل المقاييس، وبعد محاولات من اللاعب من أجل العودة مرة أخرى للنادي الأبيض، الذي وافق على انضمام اللاعب رغم عدم وجود مكان لضمه في القائمة.

فوجئ الجميع بتوجه اللاعب إلى اتحاد الكرة مع محاميه للاطلاع على بنود عقده، والحصول على إفادة بعدم قيده للموسم وقتها، وهو ما يؤكد نية اللاعب في إثارة المشاكل ومحاولة فسخ تعاقده مع ناديه.

جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه مسئولو الجبلاية، أن إجراءات ضم الزمالك له قانونية وسليمة، وأصابت تصرفات محمد إبراهيم مسئولى ناديه بالدهشة والاستياء الشديد، خاصة أنه عاد من البرتغال، وهو يعلم جيدا أنه لن يشارك مع الفريق خلال الموسم الحالي لاكتمال القائمة البيضاء.

ومرت الأيام وتم قيد محمد إبراهيم في قائمة الزمالك وبعد فترة بدأ من جديد في فتح ملف رحيله عن القلعة البيضاء، بسبب رئيس الزمالك وحالة التوتر الموجودة بينهما في ذلك الوقت بعد الهجوم والانتقادات التى وجهها له الأخير، ليبدأ اللاعب رحلة البحث عن زورق نجاة ينقذه من الجحيم حتى لو كان السبيل هو الرحيل من القلعة البيضاء.

وفي إحدى مباريات الفريق تدخل علاء مقلد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، في عمل الجهاز الفني للأبيض بقيادة المونتنيجري نيبوشا وقتها، وطلب من نبيل محمود، المدرب العام، إخراج محمد إبراهيم.

وقال علاء مقلد لنبيل محمود المدرب العام: «عرّف نيبوشا إنه عنده إنذار وخليه يغيره»، ما دفع محمد إبراهيم للاعتراض على الجهاز الفني بشكل غير لائق، ليوقع الجهاز الفني عقوبة مالية ضخمة ضده.

بعدها قرر إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي بالزمالك، إحالة محمد إبراهيم لاعب وسط الفارس الأبيض إلى التحقيق وتغريمه 100 ألف جنيه.

وجاء قرار المشرف على فريق الكرة، نتيجة ما بدر منه، بالتجاوز في حق نبيل محمود في تطبيق سياسية الانضباط والالتزام داخل الفريق.

مع جروس

ومع المدير الفني كريستيان جروس حاول الأخير منح اللاعب فرصة اللعب أساسيا بعدما أشركه في البداية بديلا في أكثر من مناسبة لكن سرعان ما فرط اللاعب في الفرصة كعهده في السنوات الأخيرة لتبدأ الجماهير في المطالبة بعدم الاعتماد عليه في ظل عدم قدرته على استعادة مستواه الذي كان عليه قبل سنوات ليواصل محمد إبراهيم رحلة التراجع والسقوط.