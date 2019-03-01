انت الان تتابع المحمدي عن مواجهة شباب قسنطينة: سنقاتل من أجل الفوز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠١ مارس ٢٠١٩ - ٠٨:٤٧ م

أكد باهر المحمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن فريقه قادر على تخطي عقبة فريق شباب قسنطينة الجزائري، في المباراة التي تقام بينهما غدًا السبت، في الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن لاعبي الدراويش عقدوا جلسة سويًا واتفقوا خلالها على أهمية الفوز من أجل إحياء فرصة الفريق في التأهل إلى الدور ربع النهائي من المسابقة الإفريقية، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

وتحدث باهر خلال المؤتمر، قائلًا: "أضعنا فرصة الفوز في المباراة الماضية أمام شباب قسنطينة، التي أقيمت في مصر، بطريقة ساذجة.. وكنا قريبين من حسم الثلاث نقاط لصالحنا". وواصل لاعب الدراويش: "سنقاتل من أجل الفوز على شباب قسنطينة، ولم لا نكرر نفس السيناريو الذي حققناه في اللقاء الماضي، عندما نجحنا في تسجيل

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