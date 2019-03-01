انت الان تتابع هدف عالمي ينقذ الأهلي من السقوط في ديربي جدة (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠١ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٤ م

في مباراة مثيرة، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مواجهة ديربي جدة، بين الأهلي ونظيره الاتحاد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من منافسات دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي للمحترفين"، رومارينيو سجل هدف التقدم للاتحاد، قبل أن يدرك عمر السومة هدف التعادل للأهلي، الذي رفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة، بينما جاء رفقاء فهد المولد في المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 16 نقطة، وشارك محمد عبد الشافي في مع الأهلي.

التعادل السلبي سيطر على مجريات الشوط الأول، في ظل التحفظ الدفاعي من قبل لاعبي الفريقين، وانحصر اللعب في وسط الملعب، دون خطورة على المرميين. وفي الشوط الثاني اختلفت الأمور تمامًا، وسجل اتحاد جدة، هدف التقدم في الدقيقة 70 عن طريق روماريو ريكاردو دا سيلفا، من تسديدة قوية. وفي الدقيقة 78 سجل عمر السومة