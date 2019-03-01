انت الان تتابع بعد سفره في إجازة.. أجيري يحدد موعد عودته من إسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:كريم أحمد ٠١ مارس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٨ م
يعود المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، من إسبانيا، يوم الأحد المقبل، بعدما سافر لإنهاء بعض الأمور الخاصة به هو وأسرته. ويدخل المنتخب الوطني معسكرا مغلقا، والمقرر إقامته خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس المقبل، ببرج العرب، وذلك استعدادًا لمباراتي النيجر في الجولة الأخيرة لتصفيات الأمم الإفريقية، ولقاء نيجيريا الودي الدولي، والمحدد لها يوم 26، وكان المدير الفني المكسيكي أعلن عن ضم 25 لاعبًا لقائمة منتخب مصر استعدادًا لمعسكر شهر مارس المقبل.
وجاءت القائمة التي اختارها أجيري على النحو التالي:عمرو السولية (الأهلي)، محمد أبو جبل (سموحة)، محمد النني ( أرسنال الإنجليزي)، عمر جابر (بيراميدز)، أحمد الشناوي (بيراميدز)، طارق حامد (الزمالك)، "كوكا" (أولمبياكوس اليوناني)، علي غزال (فيرنس البرتغالي)، محمود "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)، علي جبر (بيراميدز). كما
وجاءت القائمة التي اختارها أجيري على النحو التالي:عمرو السولية (الأهلي)، محمد أبو جبل (سموحة)، محمد النني ( أرسنال الإنجليزي)، عمر جابر (بيراميدز)، أحمد الشناوي (بيراميدز)، طارق حامد (الزمالك)، "كوكا" (أولمبياكوس اليوناني)، علي غزال (فيرنس البرتغالي)، محمود "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)، علي جبر (بيراميدز).
كما ضم أجيري، كريم حافظ (قاسم باشا التركي)، عمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، محمد هاني (الأهلي)، باهر المحمدي (الإسماعيلي)، صلاح محسن (الأهلي)، محمود عبد الرحيم "جنش" (الزمالك)، أحمد أيمن منصور (بيراميدز)، إسلام جابر (الداخلية)، محمود علاء (الزمالك)، عامر عامر (الإنتاج الحربي)، نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، عمار حمدي (الاتحاد السكندري)، مصطفى محمد (طلائع الجيش)، عبد الرحمن مجدي (الإسماعيلي)، أحمد أبو الفتوح (سموحة).
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