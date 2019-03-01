انت الان تتابع الجبلاية ترسل تعديلات الجمعية العمومية للفيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:كريم أحمد ٠١ مارس ٢٠١٩ - ٠٧:٣٥ م

كشف حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد المصري لكرة القدم، أن الجبلاية أرسلت التعديلات الأخيرة التي أقرتها الجمعية العمومية في لائحة النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" من أجل اعتمادها. وقال المستشار القانوني في تصريحات خاصة لـ "التحرير": "اتحاد الكرة أرسل التعديلات لتحصين اللائحة، مؤكدًا أن الجمعية العمومية الأخيرة صحيحة طالما اجتمعت واكتمل نصابها القانوني". ولفت حسين حلمي إلى أن مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية، قرر تأجيل قضية حل مجلس اتحاد الكرة إلى يوم 7 مارس المقبل.

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ووافقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، على إلغاء بند الـ8 سنوات بشكل رسمي، وذلك عقب اكتمال النصاب القانوني لعمومية الجبلاية، والمنعقدة بأحد فنادق 6 أكتوبر بحضور 152 ناديًا، لتعديل لائحة النظام الأساسي. وأصبح بهذا القرار من حق أعضاء مجلس الإدارة الحاليين، وهم عصام عبد الفتاح وخالد لطيف وسيف زاهر وأحمد