الجبلاية ترسل تعديلات الجمعية العمومية للفيفا

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تحرير:كريم أحمد ٠١ مارس ٢٠١٩ - ٠٧:٣٥ م
كشف حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد المصري لكرة القدم، أن الجبلاية أرسلت التعديلات الأخيرة التي أقرتها الجمعية العمومية في لائحة النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" من أجل اعتمادها. وقال المستشار القانوني في تصريحات خاصة لـ "التحرير": "اتحاد الكرة أرسل التعديلات لتحصين اللائحة، مؤكدًا أن الجمعية العمومية الأخيرة صحيحة طالما اجتمعت واكتمل نصابها القانوني". ولفت حسين حلمي إلى أن مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأوليمبية، قرر تأجيل قضية حل مجلس اتحاد الكرة إلى يوم 7 مارس المقبل.
ووافقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، على إلغاء بند الـ8 سنوات بشكل رسمي، وذلك عقب اكتمال النصاب القانوني لعمومية الجبلاية، والمنعقدة بأحد فنادق 6 أكتوبر بحضور 152 ناديًا، لتعديل لائحة النظام الأساسي. وأصبح بهذا القرار من حق أعضاء مجلس الإدارة الحاليين، وهم عصام عبد الفتاح وخالد لطيف وسيف زاهر وأحمد
ووافقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، على إلغاء بند الـ8 سنوات بشكل رسمي، وذلك عقب اكتمال النصاب القانوني لعمومية الجبلاية، والمنعقدة بأحد فنادق 6 أكتوبر بحضور 152 ناديًا، لتعديل لائحة النظام الأساسي. وأصبح بهذا القرار من حق أعضاء مجلس الإدارة الحاليين، وهم عصام عبد الفتاح وخالد لطيف وسيف زاهر وأحمد مجاهد الترشح في الانتخابات المقبلة، حيث كانت تمنعهم اللائحة القديمة من ذلك، نظرا لانتخابهم في دورتين متتاليتين. وفتح اتحاد الكرة باب التسجيل لحضور الجمعية العمومية في تمام الواحدة ظهرًا.
ورفضت الجمعية العمومية للجبلاية، وجود بند في اللائحة يجعل الترشح لمقعد الرئاسة أو النائب يكون لشخص قضى دورة كاملة كعضو في المجلس، وأن يكون اختيار النائب بالانتخاب مع رفض إلغاء مقعد المرأة في المجلس.
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