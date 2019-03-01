انت الان تتابع دونجا يتحدث عن انضمامه للمنتخب وتجربة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:علي الزيني ٠١ مارس ٢٠١٩ - ٠٧:٣٨ م
دونجا
بعد أن قدم نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مستوى مميزًا وفرض نفسه على الساحة الرياضية، ضمه المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، لقائمة الفراعنة، لخوض معسكر الفريق، والمقرر إقامته خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس المقبل، ببرج العرب، وذلك استعدادًا لمباراتي النيجر في الجولة الأخيرة لتصفيات الأمم الإفريقية، ولقاء نيجيريا الودي الدولي، والمحدد لها يوم 26، تحدث اللاعب إلى الحساب الرسمي لناديه عبر "تويتر" وأجاب عن عدة أسئلة.
"أنا من المحلة محافظة الغربية، سعادة والدي ووالدتي هي الأهم بالنسبة لي، هما أسعد شخصين بانضمامي للمنتخب.. قبل مباراة الحدود تحدّث والدي إلي، وأخبرني أنني سأحرز هدفًا، وهو ما حدث".. هكذا بدأ دونجا حديثه للحساب الرسمي لبيراميدز على "تويتر". وعن مثله الأعلى، أجاب: "في أوروبا فيراتي لاعب باريس سان جيرمان،
"أنا من المحلة محافظة الغربية، سعادة والدي ووالدتي هي الأهم بالنسبة لي، هما أسعد شخصين بانضمامي للمنتخب.. قبل مباراة الحدود تحدّث والدي إلي، وأخبرني أنني سأحرز هدفًا، وهو ما حدث".. هكذا بدأ دونجا حديثه للحساب الرسمي لبيراميدز على "تويتر".
وعن مثله الأعلى، أجاب: "في أوروبا فيراتي لاعب باريس سان جيرمان، لكنها متقاربة، وفي مصر النني".
كما كشف لاعب بيراميدز عن ناديه المفضل في أوروبا: "أشجع الريال، أحببته بسبب رونالدو في الأساس، لكن بعدما شاهدت الفريق أحببت أسلوب اللعب، وأتوقع فوزه بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم".
وعن تجربة بيراميدز: "كنت سعيدا ببيع النادي، أدركت أنها ستكون فرصة لنا خصوصا مع وصول تركي آل الشيخ الذي غير مسار الكرة في مصر".
واختتم حديثه بالكشف عن أحلامه: "أتمنى أن أحترف فى أوروبا، وأن أمثّل منتخب مصر في أمم إفريقيا".
كانت هذه تفاصيل خبر دونجا يتحدث عن انضمامه للمنتخب وتجربة بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.