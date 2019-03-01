انت الان تتابع دونجا يتحدث عن انضمامه للمنتخب وتجربة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠١ مارس ٢٠١٩ - ٠٧:٣٨ م

دونجا

بعد أن قدم نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، مستوى مميزًا وفرض نفسه على الساحة الرياضية، ضمه المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، لقائمة الفراعنة، لخوض معسكر الفريق، والمقرر إقامته خلال الفترة من 18 إلى 26 مارس المقبل، ببرج العرب، وذلك استعدادًا لمباراتي النيجر في الجولة الأخيرة لتصفيات الأمم الإفريقية، ولقاء نيجيريا الودي الدولي، والمحدد لها يوم 26، تحدث اللاعب إلى الحساب الرسمي لناديه عبر "تويتر" وأجاب عن عدة أسئلة.

"أنا من المحلة محافظة الغربية، سعادة والدي ووالدتي هي الأهم بالنسبة لي، هما أسعد شخصين بانضمامي للمنتخب.. قبل مباراة الحدود تحدّث والدي إلي، وأخبرني أنني سأحرز هدفًا، وهو ما حدث".. هكذا بدأ دونجا حديثه للحساب الرسمي لبيراميدز على "تويتر". وعن مثله الأعلى، أجاب: "في أوروبا فيراتي لاعب باريس سان جيرمان،

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