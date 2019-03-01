الان تتابع مصطفى زغبة يفتح قلبه لـ”الخليج 365”: “أتشرف بالهلال” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض – الخليج 365: سيف الرخيص
قال الجزائري مصطفى زغبة، حارس وفاق سطيف الجزائري، إنه يتشرف بوجوده في نادي الهلال السعودي لأنه “ناد عالمي” ويمتلك جماهير عظيمة في العالم العربي، لكنه أوضح “ما عندي خبر عن عرض من النادي ووكيل أعمالي موجود لأي مفاوضات”.
وأضاف في تصريحات لـ”الخليج 365”، أن الدوري السعودي دوري ممتاز وقوي والكل يتمنى أن يلعب فيه، وتحدث عن نجاح حراس جزائريين في الدوري السعودي قائلا: “مبولحي، ودوخة، وعسلة نجحوا بسبب قوة المنافسة”.
وتابع:”أنا سعيد بالاهتمام من الأندية السعودية بي والكل يتمنى اللعب بالدوري السعودي الذي يمتلك محترفين على مستوى عالي”.
يذكر أن اللاعب يقدم مستويات رائعة مع فريقه وفاق سطيف الجزائري بالبطولة الإفريقية والبطولة العربية.
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