الان تتابع التعادل يحسم ديربي جدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل فريق الاتحاد مع نظيره الأهلي في “ديربي جدة”، اليوم، خلال مباراة الفريقين بالدوري السعودي. واستغل رومارينيو ارتباك دفاع الأهلي، وسدد رأسية قوية فشل حارس الأهلي في التصدي لها، وذلك في الدقيقة 70، ولكن لم يفرح الاتحاد طويلًا حتى أحرز عمر السومة هدف التعادل من ضربة مزدوجة خلفية رائعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعادل يحسم ديربي جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.