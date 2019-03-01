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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الألعاب القتالية المختلطة «MMA» في مصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات بطولة الألعاب القتالية المختلطة «MMA»، وذلك بمشاركة ٨٠ مقاتل من مصر والعالم، وتقام البطولة في دار المشاة بصلاح سالم.
من جانبه قال أحمد سامي، مدرب الفنون القتالية المختلطة بأكاديمية «AUFC»، وبطل عالم في لعبة «مواي تاي»، أن الحدث هو رقم ٢٠ للمنظمة.
وأضاف: «البطولة تعد أقوى حدث لهذا العام، من حيث التنظيم والمشاركين».
واختتم: «تضم البطولة عددًا من اللاعبين يحملون جنسيات مختلفة، وأسماء لامعة في اللعبة على مستوى العالم».
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