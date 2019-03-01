شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الألعاب القتالية المختلطة «MMA» في مصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات بطولة الألعاب القتالية المختلطة «MMA»، وذلك بمشاركة ٨٠ مقاتل من مصر والعالم، وتقام البطولة في دار المشاة بصلاح سالم.

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من جانبه قال أحمد سامي، مدرب الفنون القتالية المختلطة بأكاديمية «AUFC»، وبطل عالم في لعبة «مواي تاي»، أن الحدث هو رقم ٢٠ للمنظمة.

وأضاف: «البطولة تعد أقوى حدث لهذا العام، من حيث التنظيم والمشاركين».

واختتم: «تضم البطولة عددًا من اللاعبين يحملون جنسيات مختلفة، وأسماء لامعة في اللعبة على مستوى العالم».

فعاليات بطولة الألعاب القتالية المختلطة «MMA» بمصر