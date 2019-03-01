شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة شباب قسنطينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، مساء اليوم الجمعة، أخر استعداداته لملاقاة نظيره شباب قسنطينة الجزائري، على ملعب الشهيد محمد حملاوي.

ويحل الإسماعيلي، ضيفًا على النادي القسنطينى، مساء غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

ووفقًا للموقع الرسمي للإسماعيلي، وضع الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي سيدومير يانوفيسكي، لمساته النهائية لهذه المواجهة بعدما ركز على بعض الجمل الفنية والتكتيكية.

وكان المدير الفني قد عقد اجتماعًا مع لاعبيه وطالبهم بضرورة بذل أقصى ما لديهم لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الجزائري.

وشهد المران حضور المستشار محمد الكلية رئيس بعثة الفريق، ونائبه محمد خلف، بالإضافة إلى السماح لبعض القنوات الفضائية بتصوير جزء من التدريب.