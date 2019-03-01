شكرا لقرائتكم خبر عن «صلاح» فى التشكيلة المثالية للجولة الـ 28 من «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن موقع «هوسكورد» العالمى، المتخصص فى إحصائيات كرة القدم، اختيار محمد صلاح، نجم نادى ليفربول والمنتخب الوطنى، فى التشكيلة المثالية للجولة الـ 28، من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز «البريميرليج».

وشارك محمد صلاح فى فوز ليفربول على واتفورد بخماسية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما، الأربعاء الماضى، بملعب «أنفيلد»، وظهر بمستوى جيد.

وشهدت التشكيلة المثالية تواجد 6 لاعبين من نادى ليفربول، وهم محمد صلاح، ساديو مانى، أليسون، فيرجيل فان دايك، أرنولد، وأوريجى، فيما غاب نجوم مانشستر سيتى وتشيلسى عن التشكيلة المثالية.

انحصر سباق المنافسة على الفوز بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز هذا الموسم بين فريقى ليفربول ومانشستر سيتى قبل 10 أسابيع على نهاية المسابقة.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدورى الانجليزى برصيد 69 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على مانشستر سيتى، صاحب الوصافة، بعدما تغلب على وست هام يونايتد بهدف دون مقابل، فى حين تبخرت أحلام توتنهام فى حصد اللقب بعد الخسارة أمام تشيلسى بهدفين دون مقابل فى مباراة «ديربى لندن» التى جمعتهما على ملعب «ستامفورد بريدج»، ليتوقف رصيد «السبيرز» عند 60 نقطة.

فى السياق نفسه، أشادت صحيفة «الجارديان» الإنجليزية بالفرعون المصرى بعد الأداء المميز الذى ظهر عليه فى مباراة ليفربول وواتفورد.

وقالت الصحيفة: «على الرغم من غياب محمد صلاح عن التهديف فى فوز ليفربول على واتفورد بخماسية نظيفة، إلا أن اللاعب المصرى قدم واحدة من أفضل مبارياته مع الريدز هذا الموسم، إن لم يكن أفضلها على الإطلاق.

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وأضافت الصحيفة أن الكثير من جماهير ليفربول يدركون جيداً ما فعله محمد صلاح أمام واتفورد من مستوى مميز وصناعته للأهداف والفرص. من جانبه، يؤمن مارتن كيون، قائد أرسنال السابق، بأن يورجن كلوب المدير الفنى لليفربول لا ينام بسبب تفكيره فى كيفية إعادة محمد صلاح، نجم الريدز، إلى تألقه مرة أخرى.

وتحدث كيون لصحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية قائلا: «فى الفترة الأخيرة لعب صلاح بشكل ثابت على الناحية اليمنى ولكنه يصبح أخطر بكثير حينما يتوغل لعمق الملعب».

وأردف: «لا أعلم إن كانت واقعة إصابته أثناء تدخل سيرجيو راموس عليه فى نهائى دورى أبطال ما زالت فى ذهنه وتؤثر عليه، كأنه ينتظر تدخلا لن يأتى أبدا».

وشدد لاعب المدفعجية السابق: «إن كنت سأواجه صلاح سألجا للعب بشكل بدنى فهو لاعب يبث الرعب فى أنفس المدافعين».

وأتم كيون: «صلاح لعب بشكل جيد أمام واتفورد، وإن عاد لأفضل مستوياته فإن ليفربول سيفوز بالدورى».

وسجل صلاح، خلال الموسم الجارى، 17 هدفاً فى 28 مباراة خاضها مع ليفربول فى الدورى الإنجليزى، ويحتل المركز الثانى فى صدارة الهدافين خلف سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتى، بفارق هدف وحيد.

فى شأن آخر، أكد آندى روبرتسون، مدافع ليفربول، أن زميله الهولندى فيرجيل فان ديك يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى الممتاز هذا العام، عقب أدائه الرائع مع الفريق طوال الموسم. ويعد فان ديك، أحد المرشحين لنيل الجائزة، إلى جوار ثلاثى مانشستر سيتى سيرجيو أجويرو ورحيم سترلينج وديفيد سيلفا، ونجم ليفربول محمد صلاح الفائز بالجائزة العام الماضى. وأصبح مدافع ليفربول القادم من ساوثهامبتون فى يناير 2018 مقابل 75 مليون جنيه إسترلينى، العمود الفقرى لدفاع ليفربول الذى حافظ على شباك فريقه دون أن تهتز خلال 16 مباراة هذا الموسم. وأضاف روبرتسون لوسائل إعلام بريطانية: «لو انتهى الموسم الليلة سأمنحه الجائزة شخصيا»، ومنذ بدء منح الجائزة عام 1974، حصل 5 مدافعين عليها، منهم جون تيرى، قائد تشيلسى عام 2005.

وتابع روبرتسون: «دائماً ما يحصل المهاجمون على الجائزة، لأنهم يحرزون الأهداف ويخطفون الأضواء، لكن هذا الموسم فيرجيل يؤدى بشكل رائع ويحصل على الإشادة التى يستحقها».