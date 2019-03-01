شكرا لقرائتكم خبر عن «السولية» يغيب عن مباراة «فيتا كلوب» بسبب الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات فى حكم المؤكد غياب عمرو السولية، لاعب الفريق الكروى الأول للنادى الأهلى، عن المشاركة أمام بتروجت فى المواجهة المقبلة بالدورى، بعد تعرضه للإصابة فى مران الفريق، أمس الأول، بشد فى العضلة الأمامية.

ولم يتمكن السولية من المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق والتى أداها على ملعب التتش بالجزيرة، مكتفياً بخوض تدريبات خفيفة فى «الجيم» على هامش المران، وفقًا لبرنامجه التأهيلى، للشفاء من الإصابة.

واكتنف الغموض مصير مشاركة اللاعب أمام فيتا كلوب الأنجولى، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والتى ستقام فى الكونغو، والمقررة فى الـ9 من الشهر الجارى.

ويخشى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق، من عدم تماثل اللاعب للشفاء قبل مواجهة فيتا كلوب، خصوصاً أنه يعول عليه الكثير خلال تلك المواجهة الصعبة، التى يسعى الأهلى لتحقيق نتيجة إيجابية بها ليضمن الصعود مباشرة لدور الثمانية، خصوصاً أن السولية من العناصر الأساسية التى يعتمد عليها المدير الفنى، نظراً لخبراته وقدراته الفنية والبدنية المتميزة، التى كانت سبباً فى حسم الفريق لعديد من مبارياته الأخيرة.

ويواجه المدير الفنى أزمة أخرى قبل مواجهة بتروجت بالدورى الممتاز، تمثل صداعا له، بعد إصابة شريف إكرامى، حارس مرمى الفريق، وكذلك عدم وضوح الرؤية بالنسبة لموقف الحارس محمد الشناوى من المشاركة، حيث يحدد الاختبار الطبى الذى سيخضع له، موقفه من المشاركة فى المباراة من عدمها.

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يأتى هذا فى الوقت الذى بدأ فيه وليد سليمان المران بالكرة، ضمن البرنامج التأهيلى المحدد له من قبل الجهاز الفنى، للارتقاء بمستواه الفنى والبدنى، لتجهيزه للتعافى من الإصابة التى لحقت به مؤخراً فى ركبته خلال مباراة شبيبة الساورة الجزائرى التى أقيمت فى الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وأبعدته عن المشاركة مع الفريق فى المباريات الأفريقية والمحلية الأخيرة.

وحرص مارتن لاسارتى على عقد جلسة فنية مع لاعبى الفريق قبل انطلاق المران الصباحى، أمس، على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة بتروجت، وطالب لاسارتى لاعبيه بالالتزام بتنفيذ تعليماته خلال المباراة، واستغلال جميع الفرص التى قد تسنح لهم خلال المواجهة، والسعى لحسم المواجهة مبكراً والتأكيد على أن الأهلى يسير بخطى ثابتة نحو استرداد قمة الدورى، والسعى للاحتفاظ باللقب المحلى.

فيما واصل الثنائى، حسام عاشور ومحمد نجيب، تدريباتهما التأهيلية لتخليصهما من آثار الإصابة التى لحقت بهما وأبعدتهما عن المواجهات الأخيرة، حيث يعانى عاشور من الإصابة فى منشأ العضلة الأمامية، فى حين يعانى نجيب من الإصابة فى ركبته.

وخاض الثنائى تدريبات تأهيلية فى الجيمانيزيوم، وأعقبها تدريبات الجرى حول الملعب بجانب خضوعهما لتدريبات تأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائى التأهيل والعلاج الطبيعى.

من جهة أخرى، يواصل عمرو جمال، مهاجم الفريق، تدريباته العلاجية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادى بالجزيرة، لتجهيزه وتخليصه من الإصابة أيضاً التى لحقت به مؤخراً وحالت دون مشاركته فى التدريبات الجماعية.