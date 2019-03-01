شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاث مواجهات قوية فى الجولة الـ25 تقلب الترتيب بجدول الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام، اليوم السبت، ثلاث مباريات قوية ضمن الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدورى الممتاز، الأولى تجمع النجوم مع حرس الحدود، فى الثالثة عصرا على ملعب بتروسبورت، ويدخل النجوم اللقاء وسط ظروف صعبة بسبب تذيله جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، ويسعى مؤمن سليمان، المدير الفنى الجديد للنجوم، للنجاح فى مهمته الأولى مع النجوم، وشدد سليمان على لاعبيه بضرورة نسيان الفترة الماضية، والتركيز الشديد من أجل استعادة التوازن فى الدورى الممتاز.

وأضاف سليمان: لن نفقد الأمل فى البقاء، رغم تراجع موقف الفريق بجدول الدورى، فى ظل تقارب النقاط بين عدد كبير من الأندية.

Advertisements

من ناحية أخرى، يدخل حرس الحدود بقيادة طارق العشرى المباراة، برصيد 26 نقطة فى المركز الحادى عشر، ويتطلع لتجاوز النجوم لإضافة ثلاث نقاط جديدة لرصيده لتحسين وضعه بالجدول.

على الجانب الآخر، يدخل الاتحاد السكندرى اختبارا صعبا فى الخامسة والنصف مساء اليوم عندما يواجه الداخلية على استاد الجيش ببرج العرب ويسعى الجهاز الفنى لنادى الاتحاد بقيادة حلمى طولان إلى الفوز بالمباراة لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، حيث يسعى للخروج باللاعبين من الأزمة النفسية بعد توديعهم البطولة العربية على يد الهلال السعودى بنتيجة المباراتين 3/صفر، كما يسعى إلى العودة للانتصارات فى الدورى المحلى، لاسيما أن مكان الفريق بالجدول لا يتناسب على الإطلاق مع اسم وعراقة نادى الاتحاد، زعيم الثغر، حيث يحتل الاتحاد المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة من 22 مباراة، فى حين يحتل فريق الداخلية المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة من 24 مباراة، ويطمع علاء عبد العال، المدير الفنى، فى عبور زعيم الثغر للتقدم بالجدول.

وتختتم لقاءات اليوم بمواجهة تجمع الإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار، مع مصر المقاصة الذى يقوده طلعت يوسف فى الثامنة مساء على ملعب استاد السلام، ويمتلك الأول 31 نقطة فى المركز السابع، بينما يحل الثانى فى المركز الخامس برصيد 35 نقطة والفوز يقوده لدخول المربع الذهبى.