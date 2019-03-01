شكرا لقرائتكم خبر عن الريال يسعى لرد الاعتبار والثأر من برشلونة فى «كلاسيكو الأرض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة من جديد صوب ملعب «سانتياجو برنابيو»، لمتابعة كلاسيكو الأرض بين فريقى ريال مدريد وبرشلونة، المقرر له فى العاشرة إلا الربع مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدورى الإسبانى.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدورى برصيد 57 نقطة مقابل 48 لريال الثالث، و50 نقطة لقطب العاصمة الثانى أتلتيكو مدريد، وصيف البطل. ويدخل الميرنجى اللقاء مستهدفًا تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل الثأر ورد الاعتبار أمام الغريم التقليدى، لاسيما بعد الخسارة أمام برشلونة على ملعب سانتياجو برنابيو بثلاثية نظيفة وتوديع كأس ملك إسبانيا. ومن المتوقع أن يجرى الأرجنتينى سانتياجو سولارى، المدير الفنى للفريق الملكى، بعض التغييرات على تشكيلة الميرنجى خلال الكلاسيكو.

وسيعود البلجيكى تيبو كورتوا لحراسة عرين الفريق الملكى بدلا من الكوستاريكى كيلور نافاس، الذى خاض مباريات بطولة كأس الملك.

ونظرا لخروج الفريق من المسابقة لم تعد هناك مباريات لنافاس حتى نهاية الموسم إلا إذا قرر سولارى الدفع به فى إحدى المباريات الدورى أو دورى الأبطال.

ويرغب سولارى فى وضع تشكيلة مثالية من أجل إحكام السيطرة على المباراة، كما يريد تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الملكى، خاصة فى الشوط الثانى بمباراة الكأس.

وعقد المدرب الأرجنتينى جلسة مع البرازيلى فينسيوس، لمنحه بعض التعليمات ومحاولة معالجة اللمسة الأخيرة أمام مرمى الخصم، خاصة أنه أضاع العديد من الأهداف فى الشوط الأول بكلاسيكو الكأس.

وزادت فرصة مشاركة الويلزى جاريث بيل فى التشكيل الأساسى لريال مدريد، بدلا من لوكاس فاسكيز الذى ظهر بمستوى باهت للغاية فى مباراة الكلاسيكو.

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من جانبه، قال سولارى: «إنهاء الهجمة أمر يمكن تحسينه بمرور الوقت وبالنضج، ولكن يمكن تقويمه على الوجه الخصوص خلال التدريبات، لا يوجد وقت كاف بين المباريات، ولكن فينيسيوس يمكنه أن يتطور أثناء الحصص التدريبية».

وأضاف المدرب الأرجنتينى: «فى كرة القدم الأهداف والفعالية عاملان مهمان، وبرشلونة تمتلكهما، نحن نحتاج أن نكون أفضل أمام المرمى فى المباريات المقبلة».

ويدخل ريال مدريد بتشكيل يتكون من تيبو كورتوا فى حراسة المرمى، وأمامه فاران، راموس، مارسيلو، كارفخال، تونى كروس، كاسيميروا، لوكا مودريتش، جاريث بيل، فينسيوس، كريم بنزيما.

على الجانب الآخر، يدخل فريق برشلونة اللقاء دون أى ضغوط على الإطلاق، وذلك بعد نشوة الفوز الكبير فى الكأس على الغريم التقليدى الريال بثلاثية دون رد، لاسيما أنه كان على ملعبه وأمام جماهيره، وتأهله إلى الدور النهائى.

ويرغب لاعبو البارسا فى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل الحفاظ على فارق النقاط مع الميرنجى ولكى يظل متصدرًا بفارق مريح.

وفى حال تحقيق البارسا الانتصار على الريال سوف يمنحه التفوق فى تاريخ المواجهات للمرة الأولى منذ عام 1932، إذ يتساوى حاليا الناديان فى عدد مرات الفوز برصيد 95 فوزا لكل فريق، بينما حسم التعادل 51 مباراة.

ويمتلك برشلونة أفضلية كبيرة على ريال مدريد فى معقله «سانتياجو برنابيو»، خلال آخر 10 سنوات فى مواجهات الفريقين، إذ حقق البارسا الفوز فى 10 مباريات.

ويدخل برشلونة اللقاء بتشكيل يتكون من تير شتيجن فى حراسة المرمى، وأمامه جوردى ألبا، بيكيه، لينجليت، سيميدو، راكيتيتش، بوسكيتس، آرثر ميلو، ديمبلى، ميسى، سواريز.