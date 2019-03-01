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مدرب إيفرتون يسخر من ليفربول قبل المواجهة المرتقبة

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قام المدير الفني لإيفرتون ماركو سيلفا  من السخرية  بإحتفال بالفوز عليهم في الدور الأول من الدوري بعد الهدف الذي أتى في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وقال سيلفا في تصريحاته التي نقلتها صحيفة "ديلي ستار" الانجليزية عن مباراة الديربي المقبلة: "إنها مباراة مميزة بالنسبة للفريقين.. نفس الأمر بالنسبة للمدينة، وجماهيرنا وجماهيرهم."

وأكمل: "لم أر فارق كبيرًا بين الفريقين عندما خضت أول ديربي للمدينة في ديسمبر الماضي، ما شعرت به هو أن المباراة كانت مميزة بالنسبة للفريقين."

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وعلق على احتفال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بشكل مثير عقب تسجيل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة نتيجة خطأ من جوردان بيكفورد حارس إيفرتون الذي أعاد الكرة للملعب بعدما كانت في طريقها للخارج.

وأختتم: "لقد احتفلوا بهذا الهدف الذي أتى بالحظ، وفي لحظة من الحظ كانت في الثواني الأخير من المباراة، كما لو أنهم فازوا علينا في نهائي كأس العالم."

ويلعب ليفربول أمام ايفرتون الأحد المقبل على استاد جوديسون بارك، وسيكون بحاجة إلى الفوز لتجنب أي محاولة من مانشستر سيتي للانقضاض على الصدارة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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