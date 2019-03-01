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عودة إيسكو لقائمة ريال مدريد في كلاسيكو الليجا

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قام  المدير الفني لفريق الإسباني  سانتياجو سولاري عن قائمته استعدادًا لمواجهة في العاشرة إلا ربع مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لدوري الدرجة الأولى الإسباني.

وضمت القائمة 21 لاعبًا، وغاب عنها ماركوس يورنتي، أودريوزولا وبراهيم دياز، بينما شهدت عودة إيسكو بعد استبعاده من المواجهة السابقة أمام برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وخسر ريال مدريد وسط جماهيره بثلاثية نظيفة أمام برشلونة مساء الأربعاء الماضي، ليودع كأس ملك إسبانيا بعد تعادل الفريقين في ذهاب الدور نصف النهائي، قبل مواجهة الفريقين في الليجا.

وضمت قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة كل من:

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حراسة المرمى: نافاس - كورتوا - لوكا

خط الدفاع: كارفاخال - فاييخو - راموس - فاران - مارسيلو - ريجيلون

خط الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - أسينسيو - إيسكو - سيبايوس

خط الهجوم: ماريانو - بنزيما - بيل - فاسكيز - فينيسيوس جونيور

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