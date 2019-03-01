تريزيجيه يكشف عن العروض المقدمة له

كشف لاعب قاسم باشا التركي، ومنتخب مصر محمود حسن "تريزيجيه" بأنه حصل على 6 عروض من أجل الرحيل عن قاسم باشا لكن النادي تمسك به، موضحًا أن شرط المشاركة باستمرار أهم من اسم النادي أو البطولة التي يلعب بها.

وقال تريزيجيه في تصريحاته لقناة "بي ان سبورتس" الفضائية: "حصلت على 5 أو 6 عروض من أندية في تركيا وخارج تركيا، وجلست مع إدارة النادي من أجل مناقشة هذا الأمر لكنهم أصروا على استمراري مع الفريق، وهذا الأمر أسعدني كثيرًا."

وأكمل: "لدي شرط أساسي أمام أي نادي يرغب في الحصول على خدماتي، وهو اللعب بشكل أساسي أيما كان اسم النادي، لأنني أمتلك هدف وهو اللعب مع المنتخب المصري باستمرار."

وتابع: "لا يعنيني اسم النادي أو البطولة التي سأنتقل لها سواء الدوري الانجليزي، الإسباني أو الإيطالي، كل ما أفكر فيه هو المشاركة باستمرار مع الفريق الذي سأنتقل له، والاستمرار في تطوير مستواي."

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وتحدث عن محمد صلاح لاعب ليفربول وزميله في المنتخب: "لاعب رائع، لعبنا معًا في منتخب مصر على مدار 4 سنوات وحققنا نجاح كبيرًا معًا، هو في الجانب الأيمن وأنا الجناح الأيسر وتأهلنا لنهائيات كأس العالم ونهائي أمم إفريقيا."

وثم أوضح رأيه في الدوري التركي: "البطولة هنا قوية، وبها درجة عالية من التنافس، وعلى المستوى الشخصي نصحت عدد من اللاعبين المصريين بالانضمام إلى أندية تركية وساعدتهم على ذلك، أنا أرى أن البطولة هناك أفضل من الدوري البلجيكي."

وانتقل للحديث عن رأيه في مستواه: "لا اعتقد أن هناك إمكانية للوصول إلى الكمال، ومن يظن في نفسه هكذا فقد وصل إلى الفشل، ولذلك أتدرب بشكل منفرد كل يوم من أجل تطوير مستواي والوصول إلى درجة أكبر من الاتقان، أحاول التدريب على التصويب واللعب بالرأس."