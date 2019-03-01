دي ليخت : ريال مدريد ليس الفريق الذي يمكنك مواجهته، وأنت بـ80% من طاقتك

قدم ماتياس دي ليخت مدافع وقائد أياكس أمستردام، الشكر للاتحاد الهولندي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بعد تأجيل مباراة فريقه التي كانت مقررة، غدا السبت، في الدوري.
وقال اللاعب إن "ريال مدريد ليس الفريق الذي يمكنك مواجهته، وأنت بـ80% من طاقتك".
وكان من المقرر أن يواجه أياكس نظيره زفوله، في الجولة الـ24 من الدوري الهولندي الممتاز.
لكن اتحاد كرة القدم قرر تأجيل اللقاء، إلى 13 مارس/آذار الجاري، حتى يتمكن الفريق من الراحة، والتحضير لمواجهة الميرينجي الثلاثاء المقبل، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.
وقال دي ليخت لصحيفة (إن يو سبورت) "أعتقد أن الاتحاد اتخذ قرارا جيدا، لأننا إذا واجهنا زفوله السبت، كنا سنحتاج يومين كاملين للتعافي فقط".
وعلى النقيض، يستضيف الفريق الملكي غريمه التقليدي برشلونة، غدًا السبت، في مواجهة وصفها قائد الفريق الهولندي بالـ"قاسية" بالنسبة للمدريديين.
وكانت تقارير صحفية عديدة، قد ربطت دي ليخت بالرحيل إلى البارسا، الصيف المقبل، على خطى زميله فرينكي دي يونج.
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