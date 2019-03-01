مانشستر يونايتد يقرر التخلي عن فالنسيا

كشفت بعض التقارير أن الإكوادوري فالنسيا قائد فريق مانشستر يونايتد على أعتاب الرحيل عن النادي الإنجليزي، بعدما قرر الأخير عدم تفعيل بند تمديد التعاقد بين الطرفين لموسم إضافي.

وينتهي تعاقد فالنسيا مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي مع إمكانية تمديد التعاقد لموسم جديد، إلا أن شبكة "سكاي سبورتس" أكدت أن النادي الإنجليزي قرر عدم تمديد تعاقد فالنسيا.

وارتدى فالنسيا قميص مانشستر يونايتد عام 2009، منتقلًا من صفوف ويجان أتلتيك مقابل 16 مليون جنيه استرليني، وساهم في تتويج الفريق بتسعة ألقاب منذ ذلك الحين.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 55 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن آرسنال صاحب المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.