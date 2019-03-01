الإصابة تهدد عمرو السولية من المشاركة أمام بتروجت

صرح مصدر بالجهاز الفني للأهلي، أن لاعب خط الوسط بالفريق عمرو السولية، خرج من حسابات المدير الفني مارتن لاسارتي في مباراة بتروجت المقبلة.

ويلتقي الأهلي نظيره بتروجت، مساء يوم الاثنين المقبل، ضمن مؤجلات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريحات اليوم الجمعة، إلى أن خروج عمرو السولية يأتي بسبب آلام العضلة الأمامية التي داهمته مؤخرًا؛ حيث فضل الجهاز الفني تجهيزه للقاء فيتا كلوب الكونغولي يوم 9 مارس المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأكمل أن عمرو السولية لم يُشارك بمران الأهلي اليوم الجمعة بعدما اشتكى أمس من آلام العضلة الأمامية؛ حيث خضع لأشعة.

وشارك عمرو السولية في 23 مباراة مع الأهلي بجميع البطولات بالموسم الجاري؛ حيث سجل 3 أهداف وصنع مثلهم لزملائه.