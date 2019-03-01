كاسيميرو يجعل مشاركة راموس في الكلاسيكو محل شك

أشارت بعض التقاريرالإسبانية، أن سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، قد يضع فريقه في ورطة خلال مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الليجا.

وتبعًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن راموس مهدد بعدم المشاركة في المباراة بسبب معاناته من آلام في الركبة، مشيرة إلى أنه سيخضع لفحص طبي، غدا السبت.

وتعود إصابة راموس إلى اصطدامه بزميله البرازيلي كاسيميرو، خلال كلاسيكو الأربعاء الماضي، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والذي انتهى بفوز البارسا 3-0.

وبحسب الصحيفة، كان يجب أن يحصل راموس على علاج سريع للكدمة في الملعب، كي يتمكن من الاستمرار في مباراة كلاسيكو الكأس.

وسيضع راموس، مدربه الأرجنتيني سانتياجو سولاري، في ورطة، لا سيما أن ناتشو سيغيب عن المباراة للإصابة، بينما رافائيل فاران، يعاني من مشاكل بدنية تهدد خوضه للمواجهة هو الآخر.