إيكاردي يستقرعلى وجهته القادمة

استقر النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان، وجهته المقبلة، حال استمرار أزمته مع فريقه الإيطالي، بعد سحب شادة القيادة ومنحها لزميله سمير هاندانوفيتش.

وأشارت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، في عددها الصادر اليوم الجمعة، إلى أنه في حالة عدم تهدئة الأوضاع بين إيكاردي وإنتر ميلان، سيكون من المستحيل بالنسبة للاعب، التوقيع على تجديد عقده مع الفريق.

وتابعت الصحيفة أن المهاجم الأرجنتيني يود البقاء في إيطاليا، ويضع يوفنتوس كخيار أول، فيما يأتي نابولي في المركز الثاني.

وأوضحت الصحيفة إلى أن النيراتزوري لا يفكر بنفس طريقة ماورو إيكاردي، مضيفة بأن الفريق وضع خيارين أمام اللاعب، إما أن يجد مستقبله خارج إيطاليا، أو يظل مع إنتر ميلان حتى نهاية عقده مع الافاعي.